kabel eins 04:50 bis 05:40 Krimiserie The Shield - Gesetz der Gewalt Dreckiges Spiel USA 2008 16:9 Es sieht schlecht aus für Vic Mackey. Nach einer vorgezogenen Anhörung steht er vor der Perspektive, nur noch zehn Tage im Dienst zu bleiben und dann ohne Pensionsanspruch gekündigt zu werden. Gleichzeitig erhöht er in seinem privaten Leben den Druck auf Danni Sofer. Er will unbedingt als Vater des gemeinsamen Kindes offiziell anerkannt werden. Sie allerdings fordert, dass er sich aus dem Leben des Kindes komplett heraushält ... Schauspieler: Michael Chiklis (Det. Vic Mackey) Benito Martinez (Capt. David Aceveda) C. C. H. Pounder (Det. Claudette Wyms) Catherine Dent (Officer Danny Sofer) Walton Goggins (Det. Shane Vendrell) Jay Karnes (Det. Holland Wagenbach) Michael Jace (Officer Julien Lowe) Originaltitel: The Shield Regie: Stephen Kay Drehbuch: Charles H. Eglee, Elizabeth A. Hansen Kamera: Rohn Schmidt Altersempfehlung: ab 16