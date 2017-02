kabel eins 23:25 bis 01:20 Actionfilm Centurion - Fight or Die GB, F 2010 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 117 n. Chr. - Teile Großbritanniens sind von den Römern besetzt, doch besonders der Stamm der Pikten versucht mit aller Macht das Land zu verteidigen. Als die Römer in einen Hinterhalt geraten, werden bis auf Quintus Dias (Michael Fassbender) alle Soldaten getötet. Dias kann sich jedoch aus der Gefangenschaft befreien und trifft auf eine römische Legion. Gemeinsam machen sie sich auf nach Norden, um ihren gnadenlosen Feind zu bekämpfen. "Wir leben vereint oder sterben entzweit" - Centurion , ein actiongeladenes Drama um Leben und Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Fassbender (Quintus Dias) Dominic West (Titus Flavius Virilus) Olga Kurylenko (Etain) Noel Clarke (Macros) Liam Cunningham (Brick) David Morrissey (Bothos) Riz Ahmed (Tarak) Originaltitel: Centurion Regie: Neil Marshall Drehbuch: Neil Marshall Kamera: Sam McCurdy Musik: Ilan Eshkeri Altersempfehlung: ab 16