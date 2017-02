kabel eins 17:55 bis 18:55 Dokusoap Mein Lokal, Dein Lokal - Wo schmeckt's am besten? Tennessee Mountain, Münster D 2017 HDTV Merken Die "Mein Lokal, Dein Lokal"-Woche in der schönen Stadt Münster startet in der Nähe vom Stadtzentrum: Geschäftsführer Michael Kreienbrink (63) begrüßt seine vier Mitstreiter im "Tennessee Mountain". Der gebürtige Deutsche hatte schon immer eine Amerika-Affinität. In sein amerikanisches Restaurant lockt er besonders mit einer großen Steakauswahl und einem breiten Whiskyangebot. Ob er mit seinen Fleischspezialitäten und den leckeren Whiskys punkten kann? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mein Lokal, dein Lokal - Wo schmeckt's am besten?