kabel eins 16:55 bis 17:55 Magazin Abenteuer Leben täglich Eine Traditionsbrauerei zieht um D 2017 HDTV 106 Jahre Brautradition am Eigelstein in der Kölner Innenstadt, doch damit ist jetzt Schluss. An diesem Standort sind die Voraussetzungen zum Brauen schon lange nicht mehr ideal. In Köln Porz auf der andere Rheinseite, soll eine der modernsten Brauanlagen Europas auf 30.000 qm errichtet werden. Über mehrere Monate hinweg haben wir den Umzug der Brauerei um Braumeister Reiner Radke begleitet. Und: Achims beste Tricks: Food Classics Moderation: Seraphina Kalze Originaltitel: Abenteuer Leben täglich