kabel eins 14:55 bis 15:50 Krimiserie The Mentalist Die Lektion USA 2014 Dolby Digital HDTV Fünf DEA-Beamte werden brutal ermordet. Die Liste der Verdächtigen ist ebenso lang wie illuster. Schließlich gerät Francisco "Paco" Perez, hochrangiges Mitglied eines Drogenkartells, ins Visier der Ermittler. Doch Patrick Jane hat es eine Person ganz besonders angetan: Pacos Geliebte Krystal, auf die er ein Auge geworfen hat. Krystal ihrerseits wird noch für eine gehörige Überraschung sorgen ... Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Mark Adair-Rios (Francisco "Paco" Perez) Originaltitel: The Mentalist Regie: Guy Ferland Drehbuch: Ken Woodruff, Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6