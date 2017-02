kabel eins 09:20 bis 10:15 Krimiserie The Mentalist Eine Couch für Jane USA 2013 Dolby Digital HDTV Merken Patrick Jane wird vom FBI gefangen gehalten, weil er sich einer Zusammenarbeit verweigert. Doch seine ehemalige - und mittlerweile in die Bedeutungslosigkeit verbannte - Chefin Teresa Lisbon kann ihn doch umstimmen, zumindest in einem Fall mit dem FBI zu kooperieren: Das gesamte amerikanische Finanzsystem ist gefährdet, nachdem Abel Schneidermann entführt wurde. Er ist der Kopf des Teams, das den Quellcode zum Schutz des US-Bankensystems entwarf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Joe Adler (Jason Wylie) François Chau (Mr. Nguyen) Originaltitel: The Mentalist Regie: Robert Duncan McNeill Drehbuch: Daniel Cerone Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6

