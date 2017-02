Pro7 MAXX 23:00 bis 00:50 Mysteryserie Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI Redux USA, CDN 1997 16:9 HDTV Merken Der Pentagon-Mitarbeiter Michael Kritschgau berichtet Mulder von einem Komplott: Der Special-Agent erfährt, dass die Geschichten über Außerirdische, die er seit Jahren verfolgt, vom Verteidigungsministerium absichtlich in Umlauf gebracht wurden. Dadurch soll von tatsächlichen militärischen Zielen abgelenkt werden. Doch das ist noch nicht alles: Mulders Kollegin Dana Scully wurde ein Virus injiziert, das Krebs auslöst, während auf Mulder der Killer Ostelhoff angesetzt wurde ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gillian Anderson (Special Agent Dana Scully) David Duchovny (Special Agent Fox Mulder) William B. Davis (Der Raucher) Mitch Pileggi (Walter S. Skinner) Don S. Williams (Elder 1) Julia Arkos (Holly) Barry W. Levy (Dr. Vitagliano) Originaltitel: The X-Files Regie: Kim Manners Drehbuch: Chris Carter Kamera: Joel Ransom Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 12