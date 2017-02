Pro7 MAXX 01:35 bis 02:15 Mysteryserie Outer Limits - Die unbekannte Dimension Das Medium CDN, USA 1998 Merken Zwei Kinder eines Dorfarztes finden in einer Höhle einen mysteriösen grünen Stein. Zwölf Jahre später: Das Leben im Dorf hat sich verändert. Krebs hat alle Kinder unter zehn Jahren dahingerafft. Tom Young von der Gesundheitsbehörde geht der Sache auf den Grund. Er entdeckt, dass die Tochter des Arztes durch den grünen Stein Botschaften von Außerirdischen erhält - seiner Meinung nach positive Botschaften. Doch ein Gehirnspezialist drängt auf eine Operation Cassies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Flemming (Tom Young) Shannon Beaty (Cassie (jung)) Rachael Leigh Cook (Cassie (alt)) Lane Smith (Dr. Malcolm Boussard) Brad Swaile (Louis Boussard) Tom McBeath (Dr. Mitchell) Tom Heaton (Lampert) Originaltitel: The Outer Limits Regie: Catherine O'Hara Drehbuch: Naren Shankar, Bernd Klinzmann Kamera: Richard Wincenty Musik: Joel Goldsmith, David Bergeaud, John van Tongeren Altersempfehlung: ab 12