Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Der dicke Mann und das Meer USA 2001 Merken Peter beschließt, Fischer zu werden, und ersteigert bei einer Auktion ein Boot - für 50.000 Dollar! Um es bezahlen zu können, nimmt er einen Kredit auf. Bald aber ist Peter nicht mehr in der Lage, seine Raten abzuzahlen, und die Bank verkauft kurzerhand sein Haus. Damit er sein Heim zurückkaufen kann, will Peter einen riesigen Mörderfisch erlegen, auf den ein Preisgeld ausgesetzt ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Bert Ring Drehbuch: Alex Borstein Musik: Ron Jones Altersempfehlung: ab 6