Pro7 MAXX 18:20 bis 18:50 Trickserie One Piece Fluch der Götter J 2004 Der Shandia-Krieger Kargara will den Göttern ein Mädchen opfern, um eine Baumfieber-Epidemie abzuwenden. Noland will das verhindern und schlägt Kargara einen Handel vor: Wenn Noland es schafft, das Baumfieber über Nacht einzudämmen, bleibt das Mädchen unversehrt. Geliengt ihm das nicht, sollen er und seine Mannschaft hingerichtet werden. Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda Drehbuch: Suminori Takegami, Mitsuru Shimada Altersempfehlung: ab 12