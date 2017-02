Animal Planet 04:40 bis 05:30 Dokumentation Außer Kontrolle Angriff eines Wasserbüffels USA 2008 Merken In Rayong, Thailand kommt es bei einem Wasserbüffelrennen zur Katastrophe. Veranstaltungen dieser Art sind in Asien keine Seltenheit und werden oft von vielen Tausenden Schaulustigen besucht. Normalerweise wird das Publikum durch stabile Metallzäune vor den kräftigen Büffeln geschützt, doch in diesem Fall wird das Ende der Rennstrecke nur durch ein dünnes Seil markiert. Ein Unglück ist dadurch praktisch vorprogrammiert. Gleich nach dem Start wirft eines der Tiere seinen Reiter ab und läuft Amok. Der 500 Kilogramm schwere Büffel rast wie wild in eine Menschenmenge und wirbelt mit seinen Hörnern eine Frau in die Luft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mauricio Fabry (Himself - Zoological Nacional Santiago) Fernam de Jimenez (Himself - Zookeeper) Willie Theison (Himself - Pittsburgh Zoo) Amos Morris (Himself - Pittsburgh Zoo) Nikita Offzienikoff (Himself - Polar Bear Expert) Yelena Shafayeva (Herself - RASPA President) Coadey Bohnert (Himself - Rescuee) Originaltitel: Untamed and Uncut Regie: Steve Klayman Musik: Shawn K. Clement