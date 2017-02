Animal Planet 01:35 bis 02:20 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2016 Merken Youtuber Roman Atwood spielt anderen Menschen gerne Streiche und hat im Internet eine riesige Fangemeinde. Dort schauen sich Millionen User seine Clips an. Deshalb müssen Wayde King und Brett Raymer in dieser Folge bei der Arbeit auf der Hut sein. Die Profi-Handwerker bauen für ihren Promi-Kunden einen drei Meter langen Super-Fisch-Tank. In dem 3800-Liter-Becken ist genug Platz für ein großes "Smile More"-Logo und 50 bunte Unterwasserbewohner - wie zum Beispiel Harlekin-Lippfische, Leoparden-Drücker und Blaustreifen-Doktoren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked