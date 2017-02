Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Aquarium-Profis USA 2016 Merken Früher hatte er Goldfische, nun bekommt er hitverdächtige Salzwasserbewohner. In dieser Folge bauen die Aquarium-Profis ein Becken für Prince Royce. Der Latin-Popstar hat schon mit Szenegrößen wie Jennifer Lopez zusammengearbeitet und geht oft auf Konzerttour. Deshalb ist daheim eher Relaxen angesagt - am liebsten vor einem chilligen Fisch-Tank. Die Stahlverkleidung und die bunten Korallen in der drei Meter hohen Plexiglaskonstruktion passen perfekt zum modernen Einrichtungsstil der Prinzen-Villa in Miami. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tanked