Animal Planet 16:25 bis 17:15 Dokumentation Tierpolizei Phoenix GB 2009 Marisa McHugh und Stacie DaBolt finden in Süd-Phoenix sechs abgemagerte Hunde, die unter starkem Milbenbefall leiden. Die Besitzerin schwört, mit den Tieren beim Arzt gewesen zu sein, doch die beiden Ermittlerinnen können das nur schwer glauben. Während des Einsatzes bei einer Chihuahua-Züchterin entdeckt AJ Meadows einen winzigen Welpen, der mehr tot als lebendig in einer dreckigen Garage liegt und fährt mit ihm sofort in die Tierklinik. Außerdem versuchen die Tierfreunde in einer Großaktion unter der brennenden Sonne Arizonas 25 aufgeregte und menschenscheue Hunde einzufangen. Originaltitel: Animal Cops: Phoenix