Animal Planet 08:45 bis 09:30 Dokusoap Der Katzenflüsterer Ein Tempel für Buddha USA 2013 Merken Hector und Rick sind beste Freunde und seit einiger Zeit auch Wohnungsgenossen, doch der Haussegen hängt schief. Ricks Katze Buddha kann Hektor nämlich nicht leiden und quittiert jeden seiner Annäherungsversuche mit blutigen Kratzern. Inzwischen hat Hector seinen Bereich der Wohnung als Buddha-freie-Zone abgesteckt und hofft in Sachen Haustiererziehung auf die Unterstützung seines WG-Partners. Doch Rick kann über die Katzen-Angriffe nur schmunzeln und denkt gar nicht daran, seinen Stubentiger in die Schranken zu weisen. Da Hector keinen Rat mehr weiß, wird er wohl das Feld räumen und das gemeinsame Domizil verlassen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 238 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 89 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 58 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 43 Min.