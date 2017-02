Phoenix 21:00 bis 21:45 Dokumentation Orcas - Räuber mit Familiensinn GB 2014 Live TV Merken Sie galten lange als Monster der Meere. Erst als Orcas zu den Attraktionen der Seaworlds wurden, weil es gelang, ihnen unglaubliche Kunststücke beizubringen, wurde ihr Ruf besser. Sie sind wahre Intelligenz-Bestien. Ihr soziales Verhalten nutzen sie nicht nur um uns zu unterhalten, sondern um effizient zu jagen. In den Weiten des Nordpolarmeers erweisen sich Orcas als clevere Killer-Kommandos, die ihren Einfallsreichtum nutzen, um Robben zu fangen. Tatsächlich sind Orcas oder Schwertwale hochintelligente soziale Wesen. Eine Besonderheit der Orcas ist ihre Kommunikation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Killer Whales: Beneath the Surface