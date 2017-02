SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Serien Love Boat Vorsicht, meine Frau hört mit USA 1977 Merken George Crichton möchte vor seinem Scheidungskrieg flüchten und sich an Bord der Pacific Princess mit seiner neuen Flamme Nancy Atwell eine schöne Zeit machen. Doch die Probleme von zu Hause holen ihn auch auf dem Schiff ein. Die blinde Callie Reason nimmt mit ihrer Begleiterin Dora an der Reise teil - und reagiert sehr kratzbürstig auf die Hilfsangebote von Isaac und Gopher. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Gavin MacLeod (Capt. Merrill Stubing) Bernie Kopell ("Doc" Adam Bricker) Fred Grandy (Chefstewart "Gopher") Ted Lange (Isaac Washington) Lauren Tewes (Julie McCoy) Jill Whelan (Vicki Stubing) Barbi Benton (Cathy Somms) Originaltitel: The Love Boat Regie: Harry Mastrogeorge Drehbuch: Evelyn Marienberg, Sidney Morse, Tony Webster Kamera: Archie R. Dalzell Musik: Ben Lanzarone