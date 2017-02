SAT.1 Gold 09:15 bis 10:10 Familiensaga Falcon Crest Böse Überraschung USA 1990 Merken Richard hat ein Druckmittel gegen Michael in der Hand: Johnny Sacco ist sein Geisel. Er will ihn freigeben, wenn Michael auf Falcon Crest verzichtet. Der scheint ernsthaft darüber nachzudenken, könnte er doch so ein neues Leben mit Danny und Anne beginnen. Doch dann kommt alles anders als erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Gioberti Channing) David Selby (Richard Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Kristian Alfonso (Pilar Cumson) Gregory Harrison (Michael Sharpe) Wendy Phillips (Lauren Daniels) Andrea Thompson (Genele Ericson) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Robert McCullough, Earl Hamner jr., Alan Moskowitz Kamera: Jack Whitman Musik: Patrick O'Hearn Altersempfehlung: ab 6

