SAT.1 Gold 21:15 bis 22:15 Krimiserie Kommissar Rex Folge: 91 Tricks an der Theke D, A 2002 16:9 Dolby Digital Merken Ein junger Manager muss sein Leben lassen, als jemand in seine Villa eindringt. Neben wertvollen Uhren werden bei dem Raubmord auch vier antike Kerzenleuchter gestohlen, von denen einer die Tatwaffe zu sein scheint. Deshalb konzentrieren sich die Ermittlungen von Marc und Niki auf einschlägige Hehlerkreise, in der Hoffnung, das Diebesgut zu finden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexander Pschill (Marc Hoffmann) Elke Winkens (Niki Herzog) Martin Weinek (Fritz Kunz) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Gregor Bloéb (Gustav Brunner) Max Pfaff (Manfred Koller) Andrea Eckert (Sonja Fuchs) Originaltitel: Kommissar Rex Regie: Gerald Liegel Drehbuch: Peter Moser, Peter Hajek Kamera: Michael Riebl Musik: Péter Wolf Altersempfehlung: ab 12