SAT.1 Gold 11:50 bis 12:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Jessica in Amt und Würden USA 1984 Merken Große Ehre für Hobbydetektivin Jessica: Sie soll zwischenzeitlich das Amt des verstorbenen Kongressabgeordneten Joyner übernehmen. Natürlich nimmt sie die Aufgabe an, doch schon bald hat sie den Verdacht, dass Joyner keines natürlichen Todes gestorben ist. So gerät sie in einen Zwiespalt zwischen der Übernahme des Amtes und ihrer kriminalistischen Neugier. Als sie eine Entscheidung über die Errichtung einer Konservenfabrik treffen muss, kommt sie einem Komplott auf die Spur ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Edie Adams (Kaye Sheppard) Herschel Bernardi (Det. Lt. Avery Mendelsohn) Linda Kelsey (Diana Simms) Stephen Macht (Congressman Dan Keppner) Nicholas Pryor (Harry Parmel) Mitchell Ryan (Ray Dixon) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Peter S. Fischer Kamera: Dennis A. Dalzell Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6