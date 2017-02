ARD alpha 22:00 bis 23:00 Magazin Planet Wissen Abgetaucht - unter Wasser ans Limit Abgetaucht - unter Wasser ans Limit D 2017 16:9 Merken Die Jagd nach dem Tiefenrekord mit nur einem Atemzug - das ist die Leidenschaft von Anna von Bötticher. Über 6 Minuten hält die Apnoetaucherin die Luft an auf ihrem Weg in die Tiefe. Immer wieder stellen Taucher wie sie neue Rekorde auf und scheinen die physikalischen Gesetze außer Kraft zu setzen. Doch wo sind die Grenzen für den Mensch unter Wasser - und wann riskiert er zu viel? Das erforschen die Tauchmediziner Prof. Peter Radermacher und Prof. Claus-Martin Muth. Beide sind selbst erfahrene Taucher und zählen zu den Top-Experten für Tauchunfälle. Ihre Ergebnisse sind (überlebens)wichtig - nicht nur für Extremsportler, sondern auch für Berufstaucher, die in ihrem täglichen Einsatz immer wieder ans Limit gehen müssen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Birgit Klaus, Dennis Wilms Originaltitel: Planet Wissen