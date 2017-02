ARD alpha 18:15 bis 18:30 Bildungsprogramm Ich mach's! Musiklehrer/-in (Studium) D 16:9 Merken Wer Musiklehrer werden möchte, braucht vor allem eines: musikalisches Talent. Vor der Zulassung zur Ausbildung steht meist eine Eignungsprüfung. Ist das musikalische Talent unter Beweis gestellt, genügt oft schon ein Haupt- bzw. Mittelschulabschluss für den Zugang zur Ausbildung oder zum Studium. Der Weg in den Beruf führt meist über ein Studium an einer Universität, einer Musikhochschule oder einem Konservatorium. In Bayern gibt es daneben auch Ausbildungsmöglichkeiten an den Berufsfachschulen für Musik. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ich mach's! - Berufe im Porträt Regie: Andrea Kwasniok