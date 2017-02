ARD alpha 13:45 bis 14:00 Dokumentation Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik Kautschuk - Charles Goodyear und Fritz Hofmann D 16:9 Live TV Merken Geschichte der Entwicklung des Herstellungsverfahrens für künstlichen Kautschuk. Mit Hilfe von Inserts, Trickdarstellungen, gestellten Szenen und historischem Filmmaterial Aufzeigen der Erforschung der Produktion von synthetischem Kautschuk unter besonderer Berücksichtigung der Forschungen von Charles Goodyear und Fritz Hofmann. Durch die im Jahre 1839 durch den US-amerikanischer Chemiker und Erfinder Charles Goodyear (1800-1860) entdeckte Vulkanisation wurde es möglich, Naturkautschuk technisch zu nutzen. Insbesondere die rasante Ent-wicklung in der Elektrotechnik und im Automobilbau führten zu einem derart hohen Bedarf an Kautschuk, dass ein Produktionsverfahren für eine künstliche Variante immer dringlicher wurde. 1909 gelang es schließlich dem deutschen Chemiker Fritz Hofmann (1866-1956), den ersten synthetischen Kautschuk herzustellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Meilensteine der Naturwissenschaft und Technik