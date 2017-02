Kabel1 Doku 01:35 bis 02:25 Dokumentation Mayday - Alarm im Cockpit Vom Taifun verweht CDN 2011 16:9 HDTV Merken Ein starker Sturm zieht auf, als eine Maschine der Singapore Airlines vom Flughafen in Taipei Richtung Los Angeles starten will. Wichtig: Das Flugzeug muss sich in der Luft befinden, bevor der Taifun losgeht. Als es auf der Startbahn Geschwindigkeit aufnimmt, verliert der Pilot plötzlich die Kontrolle über das Flugzeug, es wirbelt herum und kommt mit einem Knall zum Stehen. Die Überlebenden fliehen panisch aus der brennenden Maschine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Air Crash Investigation Musik: Christophe Henrotte