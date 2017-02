ProSieben 01:40 bis 02:05 Comedyserie The Big Bang Theory Akt und Extrakt USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Stephen Hawking hat positiv auf Sheldons Anfrage reagiert und will mit ihm das Online-Spiel "Words with Friends" spielen. Wie es der Titel des Spiels suggeriert, glaubt Sheldon, dass er nun mit dem intelligentesten Mann der Welt befreundet ist. Er besiegt Hawking in der ersten Runde haushoch - dem Genie missfällt das jedoch. Bernadette findet unter Pennys Sofa ein Geschichtsbuch. Diese gesteht, dass sie seit einiger Zeit heimlich einen Geschichtskurs auf dem College besucht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Stephen Hawking (er selbst) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Jim Reynolds, Eric Kaplan Kamera: Steven V. Silver