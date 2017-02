ProSieben 21:10 bis 21:40 Comedyserie The Big Bang Theory Holographisch erregt USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die alljährliche Halloween-Party steht an. Stuart möchte sie in seinem Laden feiern, und Raj bietet sich an, diese für ihn so zu gestalten, dass sie ein Erfolg wird. Amy und Sheldon haben ein Problem: Sie sind sich zwar einig, dass sie in Partnerkostümen zur Party gehen wollen, können sich aber nicht darauf einigen, als welches Paar sie gehen sollen. Indes sind die Freunde von Howard total genervt, denn der erzählt unaufgefordert und ununterbrochen von seinem Ausflug ins All. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro, Steve Holland, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver