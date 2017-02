ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Die Babysitterin und das Biest USA 1994 Merken Homer und Marge besuchen die Süßigkeitenmesse. Babysitterin Ashley soll auf die Kinder aufpassen. Später bringt Homer Ashley nach Hause. Dabei kommt es zu einem schrecklichen Missverständnis: Der Babysitterin klebt eine Süßigkeit am Po. Der galante Homer will hilfreich sein. Er entfernt das klebrige Ding - und sieht sich plötzlich als Grabscher angeklagt. Die Frauenbewegung meldet sich und stempelt Homer als sexuellen Unhold ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Jeff Lynch Drehbuch: Matt Groening, Greg Daniels, James L. Brooks, Sam Simon, Richard Appel, Jennifer Crittenden Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6