ProSieben 16:30 bis 17:00 Comedyserie The Big Bang Theory Mütter in Aufruhe USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Da Sheldon und Leonard für ihre bahnbrechende Theorie zur Entstehung des Universums einen Preis verliehen bekommen, reisen ihre Mütter an. Die Jungs ahnen, dass die zwei grundverschiedenen Damen für ordentlich Zündstoff sorgen werden ... Bernadette hat es satt, dass Howard, Stuart und Raj den ganzen Tag auf der Couch herumgammeln und das Haus verlottern lassen. Also verdonnert sie die Faulenzer dazu, die Küche zu putzen. Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Anthony Rich Drehbuch: Chuck Lorre, Jim Reynolds, Maria Ferrari Kamera: Steven V. Silver