ProSieben 15:15 bis 15:45 Comedyserie 2 Broke Girls Maschine vs. Mädchen USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Caroline besteht darauf, dass sich die beiden Freundinnen eine Kaffeemaschine kaufen, um ihr Cupcake-Geschäft anzukurbeln. Nachdem Oleg ihnen für lau ein Profigerät beschafft hat, müssen sie jedoch feststellen, dass das Ding gar nicht so leicht zu bedienen ist. Max und Caroline beschließen, sich bei Starbucks zu bewerben, um sich an einem Probearbeitstag anlernen zu lassen. Nebenbei sollen die beiden Mädchen wiederum ihren neuen Kollegen Luis einarbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Jeff Galante (Devon) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Liz Feldman Altersempfehlung: ab 12