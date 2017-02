ProSieben 13:25 bis 13:55 Comedyserie Two and a Half Men Her mit deiner Hose USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ava, Zoeys Tochter, lädt Walden zu ihrer Geburtstagsparty ein. Er möchte Zoey gern wiedersehen, hat aber die Trennung noch nicht überwunden. Er wird zunehmend cholerisch und explodiert sogar wegen einer bellenden Dogge. Erst will er das Tier töten, wenig später ist es sein bester Freund - bis der Hund im Wohnzimmer alle Kissen zerfetzt und einen großen Haufen hinterlässt. Schließlich fällt Walden ein, wie er seinen Seelenfrieden wiederfinden kann ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Patton Oswalt (Billy Stanhope) Mimi Rogers (Robin) Sophie Winkleman (Zoey) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Eddie Gorodetsky, Jim Patterson Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6