ProSieben 12:05 bis 12:30 Comedyserie How I Met Your Mother Plan B USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Barney hat Nora mit Robin betrogen und Nora daraufhin verlassen, in der Hoffnung, dass es mit Robin etwas Ernstes werden könnte - doch die ist nach wie vor mit Kevin liiert. Während eines Trinkgelages kommen Barney und Ted auf die abstruse Idee, gemeinsam ein Kind zu adoptieren. Derweil überlegen Marshall und Lily, in das Haus von Lilys Großeltern auf Long Island zu ziehen. Robin tut alles Erdenkliche, um die beiden davon abzubringen und in New York zu halten. Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Wayne Brady (James Stinson) Duncan Bravo (Clive) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6