ProSieben 08:45 bis 10:10 Fantasyfilm Gefallene Engel 3 USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Aaron ist ein Nephilim - eine Mischung aus Mensch und Engel. Als Teil eines göttlichen Plans soll er mit Hilfe seiner übernatürlichen Fähigkeiten alle gefallenen Engel in den Himmel zurückbringen. Um diese Aufgabe zu bewältigen, muss er gegen Luzifer höchstpersönlich antreten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Wesley (Aaron Corbett) Hal Ozsan (Azazel) Fernanda Andrade (Vilma Rodriguez) Rick Worthy (Camael) Bryan Cranston (Lucifer) Ivana Milicevic (Ariel) Will Yun Lee (Mazarin) Originaltitel: Fallen: The Destiny Regie: Kevin Kerslake Drehbuch: Tim Huddleston Kamera: Tom Richmond Musik: Joel J. Richard Altersempfehlung: ab 6