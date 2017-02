ProSieben 07:10 bis 08:45 Fantasyfilm Gefallene Engel 2 USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Aaron hat an seinem 18. Geburtstag erfahren, dass er halb Engel, halb Mensch ist - ein sogenannter Nephilim. Er hilft zahlreichen gefallenen Engeln, wieder zurück in den Himmel zu kommen. Aber die bösen Mächte sind noch immer hinter ihm her und wollen das Mischlingsgeschöpf töten. Eines Tages trifft er auf den charismatischen Schutzengel Azazel, der ihm Hilfe anbietet ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Paul Wesley (Aaron Corbett) Hal Ozsan (Azazel) Fernanda Andrade (Vilma Rodriguez) Rick Worthy (Camael) Will Yun Lee (Mazarin) Ivana Milicevic (Ariel) Bryan Cranston (Lucifer) Originaltitel: Fallen: The Journey Regie: Kevin Kerslake Drehbuch: Tim Huddleston Kamera: Tom Richmond Musik: Joel J. Richard Altersempfehlung: ab 6