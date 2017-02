National Geographic People 18:10 bis 18:35 Dokumentation David Rocco's Dolce India Zu Gast in Hauz Khas CDN 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In jeder Stadt schlummert ein Juwel und in Delhi ist es der Bezirk Hauz Khas. Dieser Teil der Stadt ist Anziehungspunkt für eine junge und hippe Szene und bekannt für seine Designer-Läden und kleinen Cafés. David trifft sich mit Raavi und Robbie, Halbbrüdern, denen das Flipside Café gehört, und die ihn auf eine Insider-Tour des Bezirks mitnehmen. Die drei tauschen sich über ihre Lieblingsgerichte aus Kindertagen aus und kochen zusammen italienische Klassiker wie Auberginenauflauf, Crêpes nach Mailänder Art, Salat von grünen Bohnen und Kartoffeln und einen Bananan-Schokoladenkuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's India