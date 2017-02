National Geographic People 15:05 bis 15:50 Reportage Chefkoch auf Reisen in Indien SIN 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Chefkoch Ryan Clift, Gründer und Besitzer des Feinschmecker-Restaurants "Tippling Club" in Singapur, bricht auf zu einer kulinarischen Entdeckungstour durch Rajasthan. In dem nordwest-indischen Bundesstaat geht er auf die Suche nach ungewöhnlichen Zutaten, traditionellen Zubereitungsarten und einzigartigen Geschmackserlebnissen, die außerhalb Indiens kaum ein Gaumen je geschmeckt hat. Und um sich die besten Anregungen für neue Gerichte zu holen, ist Ryan wirklich kein Weg zu weit: Vierzehn Tage lang reist er kreuz und quer durch das Land, stürzt sich ins Getümmel der zahllosen Märkte mit ihren vielfältigen Angeboten und besucht die berühmtesten Köche des Landes, um sich in ihre Geheimnisse einweihen zu lassen. Am Ende der Reise wartet auf Ryan Clift eine der größten Herausforderung seiner Karriere: Für den Maharadscha von Jodhpur und seine Gäste soll er ein fünfgängiges Festmahl zubereiten, das sämtliche Küchentraditionen Rajasthans in sich vereint. Wird Ryan es schaffen, die Speisen so perfekt zu komponieren wie ein indischer Meisterkoch, der seine Kunst in Jahrzehnten vervollkommnet hat? Und wird das Menü vor dem strengen Urteil des Maharadschas bestehen können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Chef on the Road: In India