National Geographic People 10:30 bis 11:20 Dokumentation Asiens Gesichter Spielhölle Hongkong SIN 2003 Stereo 16:9 Merken Ganz Hongkong ist im Wettfieber. Etliche Millionen US-Dollar werden in Chinas Business-Metropole jährlich allein mit Pferderennen umgesetzt. Ob Facharbeiter oder Fabrikbesitzer: die Wettleidenschaft macht vor keiner Bevölkerungsschicht halt. NATIONAL GEOGRAPHIC nimmt die Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise in die Welt des Glückspiels und der Pferdewetten - und präsentiert die einzigartige Subkultur der Spielhölle Hongkong. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Asia To The World