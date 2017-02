MTV 19:35 bis 20:25 Dokusoap Catfish: the TV Show Jeff & Megan USA 2012 Merken Von den Produzenten der Hit-Dokumentation, 'Catfish', kommt eine neue Serie, die Pärchen zusammen führt, die sich vorab nur durch LCD Screens gesehen haben. Sie haben sich über die Monate ineinander verliebt, aber was passiert, wenn sie sich das erste mal im wahren Leben begegnen? Mit der Hilfe von Nev Schulman, dem Star aus dem Film 'Catfish', geht ein hoffnungsloser Romantiker auf die Suche nach dem wahren Charakter des Gegenüber. ist er tatsächlich er selbst? Ist es wahre Liebe? Diese emotionale Reise bringt Geheimnisse, Überraschungen und teilweise auch schokierende Enthüllungen mit sich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Catfish: The TV Series Altersempfehlung: ab 16