ONE 04:45 bis 05:30 Reportage So tickt Europas Jugend Eine verlorene Generation? D 2015 Viele junge Europäer sehen für sich keine Perspektive, finden kaum Jobs und können von einer eigenen Familie nur träumen. Die Folge: Europa droht in vielen Ländern eine ganze Generation zu verlieren. Während die Kluft zwischen Arm und Reich in Europa immer größer wird, wächst der Druck auf die jungen Menschen. Sie müssen leistungsfähiger und flexibler sein als je zuvor. Von der Politik dagegen sehen sich viele im Stich gelassen. Was bedeutet es, wenn sich immer mehr junge Menschen abgehängt fühlen? Wohin führt sie ihr Frust an der Politik? "So tickt Europas Jugend" reist deshalb dorthin, wo die Probleme der Jugend am stärksten zu Tage treten. Originaltitel: So tickt Europas Jugend - Eine verlorene Generation? Regie: Joana Jäschke/Matthias Ebert