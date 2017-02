ONE 03:25 bis 04:15 Familienserie Die glückliche Familie Trennung D 1990 Live TV Merken Die Atmosphäre im Haus Behringer ist unerträglich geworden: Florian hadert mit seinen Gefühlen und kann sich nicht zwischen seiner Geliebten Ulla und Maria entscheiden. Maria leidet, Tami reagiert bockig und Alex ermutigt sie, endlich ihre Koffer zu packen und wegzufahren. Maria fährt daraufhin einige Tage in die Berge und trifft dort ihren hilfreichen Ansprechpartner Dr. Engel. Das Verhalten der Kinder und die Angst, seine Frau endgültig zu verlieren, veranlassen Florian, Maria nachzufahren. Dort angekommen, stehen sich beide wie Fremde im Hotelzimmer gegenüber. Da taucht Dr. Engel auf und küsst Maria zum Abschied. Wütend vor Eifersucht rast Florian wieder zurück nach München. Erst nach einigen Missverständnissen und Umwegen finden die beiden wieder zueinander. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Maria Schell (Maria Behringer) Siegfried Rauch (Florian Behringer) Maria Furtwängler (Katja Behringer) Susanna Wellenbrink (Tami) Julia Heinemann (Alex) Elisabeth Welz (Erna) Fritz Strassner (Opa Behringer) Originaltitel: Die glückliche Familie Regie: Erich Neureuther Drehbuch: Andreas Meyer, Walter Kausch Kamera: Heinz Hölscher Musik: Mick Baumeister

