ONE 02:00 bis 02:45 Magazin extra 3 Der reale Irrsinn XXL D 2017 Live TV Merken Christian Ehring konfrontiert uns in extra 3 mit dem Irrsinn der Woche: Politische Satire im Ersten - immer bissig, frech und witzig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christian Ehring Originaltitel: extra 3