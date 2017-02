ONE 00:05 bis 02:00 Fantasyfilm The Fall - Im Reich der Fantasie USA, IND, GB 2006 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Los Angeles, im Jahre 1915. Stuntman Roy Walker hat sich bei den Dreharbeiten zu einem Stummfilmwestern schwer verletzt. Nach einem waghalsigen Sprung von einer Eisenbahnbrücke, mit dem er seine Ex-Geliebte beeindrucken wollte, liegt Roy querschnittsgelähmt im Hospital. Die fünfjährige Mitpatientin Alexandria reißt ihn jäh aus seiner Trübsal. Das kleine Einwanderermädchen mit der großen Zahnlücke kürt den Stuntman zu seinem speziellen Freund und bringt ihn dazu, für sie eine Märchengeschichte zu erfinden, die er ihr in täglichen Fortsetzungen erzählt: Angeführt von einem maskierten Banditen, ziehen fünf Männer los, um sich an dem bösen Gouverneur Odious zu rächen, der ihnen allen unsägliches Leid zugefügt hat. Alexandria, die nur bruchstückhaft Englisch versteht, besetzt alle Rollen ihres Privattheaters mit Menschen aus dem Hospital und übersetzt die Worte des Erzählers in ihren kindlichen Erfahrungshorizont. Ein Krankenhausarzt wird zu "Dr. Darwin" mit buntem Federgewand und ein schwarzer Eisverkäufer zum entflohenen Sklaven. Die kleine Zuhörerin träumt sich in ein magisches Wunderland, das sich jedoch zusehends verfinstert, denn Roy vermischt die erzählte Geschichte mit seinem Liebeskummer: So entpuppt sich die entführte Prinzessin als Roys treulose Geliebte und Gouverneur Odious als verhasster Nebenbuhler Sinclair. In diesem traurigen Szenario ist kein Happy End vorgesehen - doch Alexandria übernimmt allmählich die Regie und wird zu Roys Retterin. Tarsem Singhs Meisterwerk feiert auf unvergleichliche Art die Macht der Fantasie. Lee Pace als trauriger Held und die unwiderstehliche Catinca Untaru harmonieren wunderbar in diesem visuellen Rausch der Farben und Formen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catinca Untaru (Alexandria) Justine Waddell (Schwester Evelyn / Nonne Evelyn) Lee Pace (Roy Walker) Kim Uylenbroek (Doktor / Alexander der Große) Jeetu Verma (Orangenpflücker / Inder) Sean Gilder (Walt Purdy) Leo Bill (Krankenpfleger / Charles Darwin) Originaltitel: The Fall Regie: Tarsem Singh Drehbuch: Dan Gilroy, Nico Soultanakis, Tarsem Singh Kamera: Colin Watkinson Musik: Krishna Lévy Altersempfehlung: ab 12