ONE 22:45 bis 23:20 Show Die Pierre M. Krause Show SWR3 Latenight D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Von ihr können wir alle was lernen: Autorin, Moderatorin, Schauspielerin und Schwäbin Katrin Bauerfeind zeigt uns, wie Männer und Frauen ticken - und wie sie hochdeutsch gelernt hat. Alina Schröder hat uns ein Spiel aus ihrem Youtube-Kanal "Alina, die Liebe und der Sex " mitgebracht und Live-Musik kommt von niemand geringerem als von Weltstar Milow: Er präsentiert seine neue Single 'Howling At The Moon'. Moderator Pierre M. Krause geht auf eine neue Reise durch den Südwesten und macht das Weltkulturerbe Oberes Mittelrheintal unsicher. In der ersten Folge gönnt er seinem Astralkörper erstmal eine Wellness-Massage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Pierre M. Krause Show