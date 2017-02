ONE 19:05 bis 20:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 263 D 2006 Stereo Merken Miriam steht zu Barbaras Verblüffung diesmal nicht auf ihrer Seite, sondern verurteilt ihr Vorgehen gegen Elisabeth. Wenig später verbringen Miriam und Robert einen entspannten Abend in der Küche, bei dem Robert Miriams guten Geschmack schätzen lernt. Als Barbara hereinplatzt, kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Barbara und Robert, bei dem er Barbara beleidigt. Miriam ist entsetzt. Trotzdem haben beide Sehnsucht nacheinander und suchen den Ort ihres ersten Treffens auf. Beide sind entzückt, den jeweils anderen dort zu sehen und begreifen, wie nahe sie sich stehen. Als ein Gewitter naht, trägt Robert Miriam zu einer nahen Scheune, um Unterschlupf zu suchen. Im Heu können beide ihre Gefühle füreinander nicht länger beherrschen und sie schlafen zum ersten Mal miteinander. Robert steht auf Elisabeths Seite und setzt sich energisch bei Werner dafür ein, den Vertrag rückgängig zu machen. Werner weigert sich, auf diesen Vorschlag einzugehen. Elisabeth erzählt derweil Hildegard von dem Sohn, den sie mit Johann hat, und dass sie die vage Hoffnung hatte, ihn gemeinsam mit Johann zu suchen. Aber jetzt will sie mit der Vergangenheit abschließen. Sie überschreibt ihre Anteile an Barbara, die triumphiert: Endlich ist sie am Ziel. Helen ist über sich selbst erschrocken und nimmt ihre Behauptung, Alexander sei der Vater von Lauras Kind, zurück. Trotzdem bleibt ein Stachel des Misstrauens in Alexander und er fühlt geschickt bei Gregor nach. Dieser lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber als Alexander Laura von seinem Verdacht erzählt und sie bittet, ihm die Wahrheit zu sagen, kann Laura ihn nicht belügen. Geschockt muss Alexander begreifen, dass er und Laura Eltern werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Nicola Tiggeler (Barbara von Heidenberg) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Lorenzo Patané (Robert Saalfeld) Miriam Krause (Helen Marinelli) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Sabine Neumann