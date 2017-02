ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 262 D 2006 Stereo Live TV Merken Alexander fragt sich, warum Laura und Gregor wieder versöhnt sind. Laura macht sich derweil Sorgen, wie sie Alexander von ihrer Schwangerschaft informieren soll, ohne ihm zu verraten, dass das Baby von ihm ist. Sie befürchtet, dass Alexander ihre Lüge durchschaut. Als Gregor mitbekommt, wie sehr Laura sich damit quält, nutzt er ein zufälliges Treffen, um es Alexander mitzuteilen: Laura und er werden Eltern. Alexander zweifelt nicht an Gregors Worten und beglückwünscht Laura. Als Laura sich bei Helen für ihr Schweigen gegenüber Alexander bedankt und hofft, dass sie beide als Mütter zu einem vernünftigen Umgang miteinander kommen, wird Helen schmerzlich an ihre Fehlgeburt erinnert. Als sie sich kurz darauf mit Alexander streitet, kann Helen sich nicht länger beherrschen und wirft ihm an den Kopf, dass er der Vater von Lauras Baby ist. Elisabeth erkennt, dass Johann mit Barbara unter einer Decke steckt und sie ihr gesamtes Vermögen los ist. Stärker als der finanzielle Verlust schmerzt Elisabeth allerdings Johanns Verrat. Sie bricht weinend in der Wäschekammer zusammen und vertraut sich Hildegard an. Barbara schafft es inzwischen, Werner geschickt auf ihre Seite zu ziehen. Sie gibt vor, von Johanns kriminellen Machenschaften gewusst und die Anteile am Fürstenhof gerettet zu haben. Johann bittet Elisabeth erneut um Verzeihung. Doch Elisabeth bleibt hart und erteilt ihm Hausverbot. Marie und Xaver schmieden einen Plan: Wenn sie Mike wieder eine Arbeit als Masseur am Fürstenhof verschaffen könnten, wäre Tanja vielleicht versöhnt. So empfiehlt Marie den Gästen besonders den Wellnessbereich, während Xaver eine Verletzung vortäuscht und allen weismacht, seine Genesung habe etwas mit der vorzüglichen Behandlung im Hotel zu tun. Alfons ist mit der Flut der Anfragen überfordert... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Miriam Krause (Helen Marinelli) Michael Zittel (Johann Gruber) Judith Hildebrandt (Tanja Liebertz) Florian Böhm (Mike Dreschke) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Dirk Galuba (Werner Saalfeld) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Dieter Schlotterbeck, Alexander Wiedl Drehbuch: Oliver Thaller