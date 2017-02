Das hat sich der fiese Olli schlau ausgedacht: Er ist im Besitz eines Videobandes, das Tanja und Franziska in verfänglichen Situationen zeigt. Wenn das Liebespaar seine Forderungen nicht erfüllt, will Olli das Band Franziskas Vater zuspielen. Aber er hat die Rechnung ohne die beiden Frauen gemacht. Tanja und Franziska gehen in die Offensive. Abschiedsstimmung in der Dresdner Wohngemeinschaft: Carmen verlässt ihr Übergangsdomizil, da sie eine neue Bleibe gefunden hat. Eben will sich Carmen von ihren neuen Freunden verabschieden, als eine Horde Nazis die Wohnung überfällt. Sie wollen sich an der "fahnenflüchtigen" Carmen rächen. Ein Bayer auf Freiersfüßen: Olaf nimmt all seinen Mut zusammen und bittet die reizende Ines aus dem "Cafe Bayer" um ein Rendezvous. Die willigt ein, was ihrer Chefin Gabi gar nicht gefällt. Beim romantischen Candlelight-Dinner kommen sich die beiden näher. In Google-Kalender eintragen