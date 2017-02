ONE 08:45 bis 09:30 Dokumentation Das Meer der Anden - Menschen am Titicacasee D 2013 Stereo 16:9 Live TV Merken Schneebedeckte Berggipfel spiegeln sich im fast 4.000 Meter hohen Titicacasee, dem höchsten schiffbaren Binnensee der Welt. Ausgerechnet hier trainiert die bolivianische Marine für den 'Tag des Meeres'. Denn der Zugang zum Pazifik ging Bolivien vor über 130 Jahren im Krieg gegen Chile verloren. Seitdem ist der Titicacasee für die Bolivianer das Ersatzmeer. Während am Ufer Lamas weiden, drillt Carla Padilla, Bootsmann bei der bolivianischen Marine, ihre angehenden Matrosen mitten in den Anden in der Kunst der Seefahrt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das Meer der Anden Regie: Manfred Uhlig Kamera: Reiner Bauer

Jetzt im TV SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 234 Min. Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:59 bis 15:16

Seit 85 Min. Winter-Universiade

Wintersport

Eurosport 08:30 bis 10:00

Seit 54 Min. Gefallene Engel 3

Fantasyfilm

ProSieben 08:45 bis 10:10

Seit 39 Min.