ONE 06:45 bis 08:15 Komödie Wieder im Amt - Der Job seines Lebens 2 D 2004 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Am liebsten würde Erwin Strunz (Wolfgang Stumph) sich nur um seine geliebten Sü ßkartoffeln kümmern. Doch ein Anruf vom Arbeitsamt reißt den arbeitslosen Werkzeugmacher, der mit Gattin Erika (Katharina Thalbach) in der Laube seines Schrebergartens wohnt, jäh aus dem Idyll: Strunz lebt von der Stütze und muss daher jeden "zumutbaren" Job annehmen - auch den des Landesvaters. Denn drei Wochen vor der Wahl musste Ministerpräsident Uwe Achimsen (ebenfalls Wolfgang Stumph) mit Verdacht auf Herzinfarkt in die Klinik. Seine Gattin Heide (Katja Riemann) und Minister Feddersen (Götz Schubert) haben die geniale Idee, Achimsens geheimen Doppelgänger Strunz zu reaktivieren - schließlich hat der schon eine gewisse Erfahrung im Regierungshandwerk. Kleider machen Leute, und so ist Strunz in Achimsens Nadelstreifenanzug äußerlich nicht von einem Vollblutpolitiker zu unterscheiden. Doch gleich in seiner ersten Ansprache verblüfft der passionierte Schrebergärtner die Fraktion mit einem neuen Speiseplan: Süßkartoffeln gehört die Zukunft. Wie schon in seiner ersten Mission nutzt der arbeitslose Strunz die Chance, in die Politik einzugreifen, und zwar im Sinne der kleinen Leute, deren Interessen er von den Schreibtischtätern und Lobbyisten grob vernachlässigt sieht. Als Strunz auch noch im TV-Rededuell den angriffslustigen politischen Gegner Heinz Buber (Holger Daemgen) als Produzent von Sprechblasen entlarvt und den Bau der ungeliebten Flughafen-Startbahn abbläst, liegt er in den Umfragen vorn. Nicht ganz so gut ergeht es dem echten Ministerpräsidenten, der zur Tarnung in Strunz' Rolle schlüpft und so im Krankenhaus die Behandlung eines normalen Kassenpatienten über sich ergehen lassen muss... In "Wieder im Amt - Der Job seines Lebens 2" schlüpft der beliebte Kabarettist und Schauspieler Wolfgang Stumph erneut in die Doppelrolle des Arbeitslosen und des Ministerpräsidenten. Katharina Thalbach ('Die Manns') und Katja Riemann ('Die Apothekerin') spielen die beiden Gattinnen, die ihre liebe Not mit den jeweiligen Ehemännern haben. Auch in den weiteren Rollen sind mit Götz Schubert ('Der Zimmerspringbrunnen'), Deborah Kaufmann ('Der Laden') und Wolfgang Stumphs Tochter Stephanie ('Tod des Models') als Achimsens Tochter Heike bestens besetzt. Regisseur Hajo Gies ('Ein Sack voll Geld') inszenierte die hochtourige Verwechslungskomödie nach dem Buch von Claus Tinney. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wolfgang Stumph (Uwe Achimsen / Erwin Strunz) Katharina Thalbach (Erika Strunz) Katja Riemann (Heide Achimsen) Deborah Kaufmann (Gundula Sieveking) Ingeborg Westphal (Uschi Paschke) Manfred Möck (Reinhard Paschke) Devid Striesow (Referent Delbrück) Originaltitel: Der Job seines Lebens 2 - Wieder im Amt Regie: Hajo Gies Drehbuch: Claus Tinney Kamera: Carl-Friedrich Koschnick Musik: Annette Focks

