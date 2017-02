tagesschau24 10:30 bis 11:00 Reportage Revier der Paten - Mafia in Mitteldeutschland Revier der Paten - Mafia in Mitteldeutschland D 2016 Live TV Merken Nach dem sechsfachen Mafia-Mord in Duisburg 2007 ist es ruhig geworden um die Mafia. Doch die italienische Mafia ist aktiv wie nie. Das belegen die Recherchen der letzten drei Jahre von MDR THÜRINGEN für Exakt-Die Story. Von Mitteldeutschland aus operieren Clans völlig unauffällig - europaweit. Doch die italienische organisierte Kriminalität ist nicht das einzige Problem, das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter von fünf Bundesländern mit Sorgen erfüllt: Clans der russisch-eurasischen organisierten Kriminalität agieren bundesweit - Zentrum ist Mitteldeutschland. Exklusive Videoaufnahmen belegen die Brutalität der armenischen Banden. Die MDR THÜRINGEN-Journalisten Axel Hemmerling und Ludwig Kendzia haben gemeinsam mit ihrem deutsch-italienischen Kollegen Fabio Ghelli im Milieu des organisierten Verbrechens recherchiert. Sie sprachen mit BKA- und LKA-Ermittlern, analysierten Handelsregister und Lageberichte, fragten in Italien bei der Direzione Investigativa Antimafia (DIA) nach und filmten in Kalabrien. Unübersehbar waren dort die Verbindungen nach Thüringen und Sachsen. Für die italienischen Ermittler steht fest: Die sogenannte "Erfurter Gruppe" spielt eine wichtige Rolle in den Geldgeschäften der kalabrischen 'Ndrangheta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exakt - Die Story Regie: Axel Hemmerling/Ludwig Kendzia