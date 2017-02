National Geographic Wildlife 01:55 bis 02:45 Dokumentation Gefährliche Begegnungen Menschenfresser-Kroko USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Auf der Suche nach einem riesigen Krokodil reist Brady Barr nach Uganda. Hier am Oberlauf des Nils zeigt der amerikanische Zoologe den Mitarbeitern der staatlichen Wildbehörde, wie man die gigantischen Tiere fangen kann, die immer wieder auch Menschen angreifen. Danach geht es zum Viktoriasee, wo ein riesiges, etwa eine Tonne schweres Krokodil die Anwohner in Angst und Schrecken versetzt. Brady und die Ranger nehmen die gleichen einfachen Boote, die auch die heimischen Fischer benutzen und begeben sich auf die Jagd nach dem Killer. Sie müssen ihn finden, bevor er wieder unter den Dorfbewohnern zuschlägt... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Encounters