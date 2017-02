National Geographic Wildlife 00:25 bis 01:10 Dokumentation Floridas Python-Jäger unterwegs Unterwegs in Australien GB 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Python-Jäger sind in Australiens Outback unterwegs, immer auf der Suche nach exotischen Kreaturen, denen sie im heimatlichen Florida garantiert nicht begegnen werden. Ihr erstes Ziel ist allerdings keine einheimische Spezies, sondern die gefürchteten Aga-Kröten, die 1935 erstmals in Australien angesiedelt wurden und sich seither explosionsartig vermehrt haben - und verheerende Schäden in den empfindlichen Ökosystemen des australischen Kontinents verursachen. Anschließend geht es weiter zu einem Crashkurs über giftige Schlangen, von denen Australien bekanntlich eine ganze Menge zu bieten hat. Mit diesem Wissen gewappnet stürzen sich die Python-Jäger mitten hinein ins Outback-Wildlife, spüren unter anderem mächtigen Monitor-Echsen nach, fangen in einer nächtlichen Aktion Giftschlangen für Forschungszwecke ein und beobachten Salzwasser-Krokodile. Dumm nur, dass sie vor lauter Neugier nicht bemerken, dass sie von hunderten der gefährlichen Reptilien regelrecht eingekreist werden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Python Hunters